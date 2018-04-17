Получив повестку на допрос, экс-глава Высшего хозсуда 5 октября 2016 года вылетел из Украины в Польшу.

Бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков отказался от добровольной выдачи Украине и просит Австрию предоставить ему политическое убежище, информирует svodka.net.

Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что в апреле суд рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры о заочном аресте Татькова и отказал в нем.

Получив повестку на допрос, экс-глава Высшего хозсуда 5 октября 2016 года вылетел из Украины в Польшу.

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«Кроме того, согласно сообщению компетентных органов Республики Австрия, Татьков не согласился на упрощенную процедуру выдачи в Украину и подал требование на получение политического убежища в Австрии, что свидетельствует об умышленном его уклонения от следствия и суда», — говорится в материалах суда.

Таким образом, Генпрокуратура считает, что подозреваемый скрывается от следствия.

Анализируя материалы ходатайства и приложенные к нему документы, суд установил, что прокуратура Вены 7 февраля 2018 года получила ответ на свой требование в Федеральное управление уголовной полиции при Федеральном министерстве внутренних дел Австрии, согласно которому Татьков не состоит в международном розыске. В связи с этим суд отказался избирать ему меру пресечения.

Напомним, 18 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Татьков и Емельянов — выходцы из Донецкой области. По данным СМИ, во времена Януковича они создавали систему «донецкого правосудия» в киевских судах.

Татьков выехал за границу на лечение до вручения ему подозрения. В декабре прошлого года Апелляционный суд Киева отменил решение о его заочном аресте.

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