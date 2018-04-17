Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что пересчитанные пенсии должны получать 544 тыс. военных пенсионеров. Розенко: До первого мая этого года все военные пенсионеры получат все свои пересчитанные выплаты Фото: kmu.gov.ua "До первого мая этого года все военные пенсионеры получат все свои пересчитанные выплаты. По состоянию на сегодняшний день, уже 480 тыс. военных пенсионеров получили или им пересчитали уже пенсии. Всего 544 тыс. военных пенсионеров, а значит 90% пенсионерам уже пересчитали пенсии", –сказал он.11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.7 ноября парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что правительство "забыло" о военных пенсионерах, а небольшие надбавки получили только те из них, кто потерял трудоспособность. Он отметил, что отдельный законопроект по этому поводу Кабмин должен был внести в парламент до 1 ноября, но этого "почему-то не произошло".7 января 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил пересчитать пенсии военнослужащим.21 февраля Кабинет Министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.6 марта Кабмин сообщил, что военным пенсионерам выплачивать повышенные пенсии начнут в марте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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