|Украина не будет выполнять неадекватные требования Венгрии, — Кулеба
|17.04.2018 11:06
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Украина не намерена политически воевать с Венгрией, но и удовлетворять ее неадекватные требования не будет. Об этом сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулебав эфире «5 канала».
«Мы противостоим, но ни с нашей, ни с их стороны уступок нет. Мы не боимся этого дипломатического противостояния, если мы убеждены, что действуем правильно, в рамках наших международных обязательств», — заявил Кулеба.
«Никакого намерения сливать позицию у нас нет. Мы не хотим воевать политически с Венгрией, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их мы не готовы», — добавил постоянный представитель Украины.
По его словам, несмотря на напряжение в двусторонних отношениях по вопросу языка образования, Венгрия заинтересована в безопасности Украины. «Несмотря на накал в сфере образования санкции против РФ были продлены», — отметил Кулеба.
«В сфере безопасности и Венгрия, и Польша заинтересованы в том, чтобы Украина была сильной державой, способной себя защищать и эффективно быть восточным флангом Европы в широком смысле. Но не надо иметь никаких иллюзий, надо делать ставку на себя, развивать свои силы, а с сильными все захотят дружить», — резюмировал он.