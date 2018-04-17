Свидетельства появились после поминальной недели в городе, что сразу бросилось очевидцам в глаза.

Жители Донецка в социальных сетях пишут, что центральную аллею кладбища захоронили с обеих сторон практически полностью.

«После прошлых «Гробков» (за год) появилось 26 могил, только 131… На кладбище похоронены местные, неопознанных на 29-м не хоронят» — пишут жители города.

Ранее в Сети опубликованы данные об ориентировочных потерях боевиков на Донбассе за 2017 год, согласно которым оккупанты и российские наемники потеряли 589 боевиков погибшими и 2157 ранеными. При этом указанные данные опубликовали так называемые «власти» «Л/ДНР», обычно занижающие данные о потерях.

Согласно независимым оценкам, потери террористов могут быть намного больше.





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