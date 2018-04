Рэпер Ламар получил Пулитцеровскую премию НОВОСТИ Рэпер Ламар получил Пулитцеровскую премию Пулитцеровский комитет отметил, что Ламар отразил в своем альбоме трудности жизни современного афроамериканца Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии в области музыки. Рэпер получил премию за альбом "Damn", который вышел в апреле 2017 До этого "Пулитцера" в сфере музыки вручали только классических и джазовые произведения, отмечает Associated Press . Пулитцеровскую премию в главной номинации "Служение обществу" получили журналисты Джоди Кантор и Меган Туей (The New York Times) и Ронан Фэрроу (The New Yorker) - за расследование о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В номинации "Национальный репортаж" были награждены журналисты The New York Times и The Washington Post, которые писали о возможном российском вмешательстве в выборы президента США и возможные связи окружения Дональда Трампа с Россией. Пулитцеровская премия является одной из самых престижных наград США в области журналистики , литературы, музыки и театра. Вручается ежегодно с 1917 года, на данный момент - в 21 номинации. Размер Пулитцеровской премии с 2017 года составляет 15 000 долларов (до этого - 10 000 долларов). Лауреат в номинации "За служение обществу" вместо денег получает золотую медаль. Напомним, что Ламар уже получил премию Грэмми в категории лучший рэп альбом 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



