Во вторник, 17 апреля, на Донбассе произошло обострение ситуации на линии разграничения сторон. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск из запрещенных минскими договоренностями видов тяжелого вооружения неуклонно увеличивается", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что боевики активно обстреливают позиции сил АТО из запрещенного Минскими соглашениями оружия в районе Светлодарской дуги близко Зайцева - за минувшие сутки здесь было зафиксировано пять обстрелов, в частности, из ствольной артиллерии.

"Не прекращаются обстрелы населенного пункта (Зайцево, - ред.) и сегодня. Ночью российско-оккупационные войска вновь применили по Зайцево запрещенную минскими договоренностями тяжелую артиллерию, осуществив по его защитниках почти полтора десятка выстрелов из артиллерийских систем калибра 152-мм", - сообщили в штабе и подчеркнули, ситуация вокруг Зайцево надежно контролируется ВСУ.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, за понедельник, 16 апреля, незаконные вооруженные формирования в зоне АТО совершили 52 обстрела , вследствии чего погиб один украинский военный.

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