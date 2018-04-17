Известная украинская певица Тина Кароль произвела восторг в четвертьфинале вокального шоу «Голос країни-8», тренером которого является.

На первый прямой эфир артистка пришла в полупрозрачном наряде, которое выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Восторженные комментарии появились под снимком Тины Кароль в Instagram-аккаунте ее фан-клуба, информирует svodka.net.

В четвертьфинале проекта артистка появилась в необычном латексном платье с рисунком и довольно глубоким декольте. Наверх был одет прозрачный футляр, украшенный перьями.

Фанаты артистки бурно отреагировали на ее новый образ, подчеркнув, что он ей очень идет.

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