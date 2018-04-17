Депутат парламента Армении Никол Пашинян призвал парализовать работы государственных структур в стране, однако воздержаться от применения силы в отношении правоохранителей. Участники митинга против премьерства Саргсяна 16 апреля перекрыли движение в центре Еревана Скриншот: CaucasianKnot / YouTube "Официально заявляю – в Армении сложилась революционная ситуация, и я сегодня объявляю о начале народной мирной бархатной революции", – сказал политик. Он сообщил, что во многих городах Армении, в том числе в Гюмри, Ванадзоре и Иджеване, проходят массовые акции протеста и забастовки. По словам Пашиняна, нужно исключить применение силы в отношении сил правопорядка, однако парализовать работу всех государственных структур. Пашинян заявил, что протестующие намерены "проводить сидячие забастовки внутри или снаружи зданий". В настоящее время в Национальном Собрании – парламенте Армении – проходит специальное заседание, в ходе которого открытым голосованием будет избран премьер-министр страны.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Никол Пашинян, и шестеро полицейских. По данным "Интерфакса", во время стычек пострадало 33 человека, между которых трое правоохранителей.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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