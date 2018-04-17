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Лидер протестов в Армении объявил о начале бархатной революции в стране
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17.04.2018 11:12
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Депутат парламента Армении Никол Пашинян призвал парализовать
работы государственных структур в стране, однако воздержаться от
применения силы в отношении правоохранителей. Участники митинга
против премьерства Саргсяна 16 апреля перекрыли движение в центре
Еревана Скриншот: CaucasianKnot / YouTube "Официально
заявляю – в Армении сложилась революционная ситуация, и я
сегодня объявляю о начале народной мирной бархатной
революции", – сказал политик. Он сообщил, что во многих
городах Армении, в том числе в Гюмри, Ванадзоре и Иджеване,
проходят массовые акции протеста и забастовки. По словам Пашиняна,
нужно исключить применение силы в отношении сил правопорядка,
однако парализовать работу всех государственных структур. Пашинян
заявил, что протестующие намерены "проводить сидячие забастовки
внутри или снаружи зданий". В настоящее время в Национальном
Собрании – парламенте Армении – проходит специальное
заседание, в ходе которого открытым голосованием будет избран
премьер-министр страны.16 апреля демонстранты начали акцию
гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц
Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении
произошли крупные столкновения между правоохранителями и
участниками протестных акций. По данным агентства "Новости
Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Никол
Пашинян, и шестеро полицейских. По данным "Интерфакса", во
время стычек пострадало 33 человека, между которых трое
правоохранителей.9 апреля Армения перешла к парламентской
форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении,
избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении
избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год
президентом Армении был Саргсян.
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