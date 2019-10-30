Европейский Союз официально одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

«27 стран ЕС официально одобрили отсрочку. вероятно, это последняя отсрочка. Пожалуйста, используйте это время с пользой», – написал Туск в Twitter.

За это время Британия намеревается провести внеочередные выборы, которые, как надеются политики, выведут их из патовой ситуации.

«Гибкая отсрочка» означает, что Британия сможет выйти из ЕС раньше, чем в конце января, если ратифицирует соглашение о выходе.

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