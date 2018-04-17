В Генеральном штабе Украины нарабатываются различные варианты противодействия провокациям и возможному вторжению регулярных войск Вооруженных сил , о чем сообщили в Службе безопасности Украины.

В комментарии "" военный знаток и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил, что " часто использовала повод по защите русскоязычного населения для оправдания своих агрессивных действий", передает .

"Так было и во время грузинских событий, так было во время событий 2014 года в Крыму и на Донбассе. Так что эта схема работает, и соответственно, если Виктор Кононенко (заместитель председателя , - Ред.) делает такие заявления, у него есть все основания для этого", - сказал Селезнев.

По его словам, Украина должна быть готова к любому варианту развития ситуации

"О действий и ее ВС, то эти действия вполне укладываются в концепцию ведения гибридной войны. Надо сохранять спокойствие и чистить пулеметы, ведь ситуация довольно динамичная и наш неспокойный сосед дает основания для того, чтобы быть готовыми к любому варианту развития ситуации", – считает экс-спикер Генштаба.

Селезнев заверил, что Генштаб имеет планы по противодействию агрессивным действиям ВС .

"В Генштабе нарабатываются различные варианты противодействия действиям российских ВС. Есть соответствующий план, есть наработки, соответствующие расчеты по привлечению не только , но и других военных формирований для отражения агрессивных действий со стороны военных ", – отметил он.

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