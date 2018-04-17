|Великобритания и США предупредили о "кибернаступ" со стороны России
|17.04.2018 11:16
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США и Великобритания обвинили российских хакеров в масштабном взломе роутеровХакеры, поддерживаются правительством РФ, используют сомнительные маршрутизаторы и другие устройства сетевой инфраструктуры для шпионажа и, вероятно, для создания условий для будущих наступательных киберопераций.
Фото: EPA/UPG
Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США, Федерального бюро расследований и Национального центра кибербезопасности Великобритании, передает ZD Net .
Представители Лондона и Вашингтона предупредили, что поддерживаемые Кремлем хакеры используют эксплойты для осуществления вредоносных атак против правительственных учреждений, частного сектора и критической инфраструктуры, а также интернет-провайдеров.
Хакеры используют взломанные сетевые устройства и приложения, такие как маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, для проведения атак типа "человек посередине", когда преступник "пропускает" интернет-трафик жертвы "через себя".
Цель атак, по данным американской и британской сторон, включая кибершпионажем, кражу интеллектуальной собственности и постоянный доступ к сетям жертв.
"Мы уверены, что Россия провела скоординированную кампанию, чтобы получить доступ к роутеров предприятий, небольших компаний, домашних офисов класса SOHO, а также коммутаторов и коннекторов по всему миру", - сообщил специальный помощник президента США и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс .
Считается, что таким образом были сломаны миллионы устройств по всему миру.
Напомним, ранее Министерство внутренней безопасности США и ФБР заявили, что правительство России причастен к организации серии кибератак на системы критической инфраструктуры США .