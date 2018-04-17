США и Великобритания обвинили российских хакеров в масштабном взломе роутеров

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США, Федерального бюро расследований и Национального центра кибербезопасности Великобритании, передает ZD Net .

Представители Лондона и Вашингтона предупредили, что поддерживаемые Кремлем хакеры используют эксплойты для осуществления вредоносных атак против правительственных учреждений, частного сектора и критической инфраструктуры, а также интернет-провайдеров.

Хакеры используют взломанные сетевые устройства и приложения, такие как маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, для проведения атак типа "человек посередине", когда преступник "пропускает" интернет-трафик жертвы "через себя".

Цель атак, по данным американской и британской сторон, включая кибершпионажем, кражу интеллектуальной собственности и постоянный доступ к сетям жертв.

"Мы уверены, что Россия провела скоординированную кампанию, чтобы получить доступ к роутеров предприятий, небольших компаний, домашних офисов класса SOHO, а также коммутаторов и коннекторов по всему миру", - сообщил специальный помощник президента США и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс .

Считается, что таким образом были сломаны миллионы устройств по всему миру.