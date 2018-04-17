В компании связывают неполадки с проблемами связи на серверах Amazon, на подсети которого перешел Telegram, спасаясь от блокировки.

Начавшийся в России процесс блокировки мессенджера Telegram привел к отключению голосовых звонков Viber. Об этом говорится в сообщении на официальном аккаунте Viber в Твиттере, информирует svodka.net.

В компании связывают неполадки с проблемами связи на серверах Amazon, на подсети которого перешел Telegram, спасаясь от блокировки. «Роскомнадзор» в свою очередь начал блокировать и IР-адреса Amazon, что в конечном итоге привело к проблемам с Viber.

Судя по всему, голосовые звонки этого популярного мессенджера имеют проблемы не только в России, но и на оккупированном Донбассе, лишенном мобильной связи. «Донецк ДФ Кто-то звонил сегодня с Viber? Как-то странно интернет есть, а позвонить не получается», — пишут пользователи социальных сетей. Вместе с тем «ОстроВу» удалось дозвониться ряду пользователей Viber без проблем.

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