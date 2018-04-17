Балерина Анастасия Волочкова показала босые ноги перед камерой. Волочкова: Люблю я поработать... Фото: volochkova_art / Instagram "Люблю я поработать... И всегда остаюсь преданной моей профессии. Это, конечно, труд большой и суставов хруст... Но... Это такое счастье – заниматься любимым делом и исполнять его профессионально", – написала она. Люблю я поработать...И всегда остаюсь преданной моей профессии. * Это, конечно, труд большой и суставов хруст... * Но... Это такое счастье-заниматься любимым делом и исполнять его профессионально. * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #танец #любовь #радость #я #позитив #счастье #творчество #volochkova #ballet #russia #best #love #look #instagood #enjoy #peace #life #me Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) 16 Апр 2018 в 5:06 PDT Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра.Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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