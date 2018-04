Люблю я поработать...И всегда остаюсь преданной моей профессии. * Это, конечно, труд большой и суставов хруст... * Но... Это такое счастье-заниматься любимым делом и исполнять его профессионально. * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #танец #любовь #радость #я #позитив #счастье #творчество #volochkova #ballet #russia #best #love #look #instagood #enjoy #peace #life #me

Сводка.нет - Новости Украины и Мира