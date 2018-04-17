Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, как ракетный удар по Сирии отразится на ситуации на Донбассе

В комментарии ТСН, он заявил, что ракетный удар, который нанесла коалиция США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в городе Дума, вряд ли повлияет на украинские события, передает Politeka.

По его мнению, несмотря на то, что отношения России и США на данный момент исключительно тяжелые, война на Донбассе и в Сирии это все таки разные вещи. Волкер заявил, что хотя он и видит постоянное российское финансирование и военную поддержку боевиков, новое наступление в ближайшее время является маловероятным.

«Россия уже четыре года поддерживает конфликт на востоке Украины: танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным оружием, всем, что можно себе представить. Это вопрос постоянной ротации техники и людей. Я не думаю что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от тех, что мы видели последние три с половиной года», – отметил спецпредставитель.

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