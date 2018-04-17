Социологическая группа «Рейтинг» обнародовала данные о том, на каких языках разговаривают жители 22 областных центров Украины, передает со ссылкой на .

Украинский преобладает в 13 городах. Тех, кто считает его родным, больше только в Тернополе и Ивано-Франковске (по 95%), а также в Ровно (92%) и Львове (89%). Меньше только украиноязычных – в Северодонецке (2%), Мариуполе и Харькове (3%), а также Одессе и Запорожье (4%).

По-русски и только разговаривает более половины населения Херсона (54%), Днепра (57%), Николаева (59%), Мариуполя (73%), Северодонецка (78%), Одессы (79%) и Харькова (81%).

Таким образом, «русский полюс» Украины находится отнюдь не на Донбассе или в Одессе, а в первой столице страны. В большей степени русскоязычным, чем украиноязычным, остается и нынешняя столица, . По-русски здесь говорит 38% населения, по-украински – 25%, а на обеих языках – 37%.

Двуязычие больше только распространено в Кропивницком (46%), Запорожье (48%) и, особенно, Сумах (69%).

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