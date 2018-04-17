Изъято 7,5 тысячи гранат и более 650 кг взрывчатых веществ

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции .

Сообщается, что за это время подразделения уголовного розыска раскрыли более 32 000 преступлений. По словам полицейских, оперативники ликвидировали 38 организованных преступных группировок.

"Изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, более 1 млн. Патронов, 7,5 тысячи гранат, 64 РПГ, а также более 650 кг взрывчатых веществ", - отмечают в полиции.