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В Донецкой области более 2 тысячам боевиков объявили о подозрении с 2015 года
17.04.2018 11:24
В Донецкой области более 2 тысячам боевиков объявили о подозрении с 2015 года
Изъято 7,5 тысячи гранат и более 650 кг взрывчатых веществ
Полиция Донецкой области с 2015 года объявила о подозрении 2070 боевикам.
В Донецкой области более 2 тысячам боевиков объявили о подозрении с 2015 года Фото: из свободных источников

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции .

Сообщается, что за это время подразделения уголовного розыска раскрыли более 32 000 преступлений. По словам полицейских, оперативники ликвидировали 38 организованных преступных группировок.

"Изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, более 1 млн. Патронов, 7,5 тысячи гранат, 64 РПГ, а также более 650 кг взрывчатых веществ", - отмечают в полиции.

Напомним, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя режим полного прекращения огня,  совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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