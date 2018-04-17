|В Донецкой области более 2 тысячам боевиков объявили о подозрении с 2015 года
|17.04.2018 11:24
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Изъято 7,5 тысячи гранат и более 650 кг взрывчатых веществПолиция Донецкой области с 2015 года объявила о подозрении 2070 боевикам.
Фото: из свободных источников
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции .
Сообщается, что за это время подразделения уголовного розыска раскрыли более 32 000 преступлений. По словам полицейских, оперативники ликвидировали 38 организованных преступных группировок.
"Изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, более 1 млн. Патронов, 7,5 тысячи гранат, 64 РПГ, а также более 650 кг взрывчатых веществ", - отмечают в полиции.
Напомним, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя режим полного прекращения огня, совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины .
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