Экс-президент Виктор Янукович требует от правоохранительных органов Украины открыть уголовное производство по факту незаконной попытки назначить ему бесплатных адвокатов по делам о государственной измене и расстрелах активистов Майдана. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает

"Виктор Янукович расценивает попытки искусственной замены его адвокатов по уголовным делам на защитников Центра по предоставлению бесплатной правовой помощи как преступление, предусмотренное ст.374 и ст.400-1 УК Украины. Соответствующие заявления о внесении сведений в ЕРДР по руководству Центра уже поданы", - написал Сердюк.

Он также обнародовал соответствующую копию заявления за подписью Януковича в Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Как сообщал 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, сторона обвинения по делу о госизмене Януковича просит суд назначить обвиняемому других адвокатов из-за того, что его нынешние адвокаты часто отсутствуют на заседаниях.

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