16 апреля The Washington Post сообщила о том, что президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций в отношении России.

В Кремле и российском правительстве приготовились к жестким санкциям США. В качестве сценариев рассматриваются действия против госдолга, отключение России от SWIFT, а также ограничительные меры против Сбербанка и ВТБ. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники, информирует svodka.net.

Власти просчитывают два варианта возможных санкций в отношении госдолга России. Согласно первому, вкладывать средства в облигации федерального займа (ОФЗ) запретят только американским инвесторам. Второй сценарий гораздо более жесткий — запрет будет носить экстерриториальный характер, действительно распространяясь и на иностранных (в том числе российских) юрлиц. США не в силах запретить что-либо лицам, не входящим в американскую юрисдикцию, но могут пригрозить им так называемыми вторичными санкциями за сделки с российским госдолгом.

«В качестве защитных действий российские власти рассматривают возможность создания специального банка для покупки российского госдолга, а также принятие мер, которые позволят «закрыть» имена тех, кто покупает российский госдолг», — рассказали источники агентства. Спецбанк для обслуживания гособоронзаказа уже был создан (на базе санированного Промсвязьбанка). Также обсуждается еще одна защитная мера — привлечение денег населения через продажу гражданам ОФЗ.

16 апреля The Washington Post сообщила о том, что президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций в отношении России.

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11 апреля глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил свою позицию насчет санкций против госдолга России и напомнил, что считает их невозможными и нецелесообразными.

По данным ЦБ, зарубежным инвесторам принадлежит 34 процента всех облигаций федерального займа на 2,27 триллиона рублей.

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