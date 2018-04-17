Американская модель Кайли Дженнер показала эксперименты с волосами. Кайли Дженнер: Я не обычная мама, я прикольная мама Фото: kyliejenner / Instagram "Я не обычная мама, я прикольная мама", – написала она. I’m not a regular mom I’m a cool mom Публикация от Kylie (@kyliejenner) 13 Апр 2018 в 5:53 PDT denim blue * Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Апр 2018 в 1:13 PDT Отец дочери Кайли Дженнер – рэпер Трэвис Скотт (Уэбстер). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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