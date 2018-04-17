|Кайли Дженнер покрасила волосы в ярко-розовый и голубой цвета
|17.04.2018 11:28
|
I’m not a regular mom I’m a cool momПубликация от Kylie (@kyliejenner) 13 Апр 2018 в 5:53 PDT
denim blue *Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Апр 2018 в 1:13 PDT
Отец дочери Кайли Дженнер – рэпер Трэвис Скотт (Уэбстер). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер
Поделитесь статьей с друзьями