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Кайли Дженнер покрасила волосы в ярко-розовый и голубой цвета
17.04.2018 11:28
Американская модель Кайли Дженнер показала эксперименты с волосами. Кайли Дженнер: Я не обычная мама, я прикольная мама Фото: kyliejenner / Instagram "Я не обычная мама, я прикольная мама", – написала она.

I’m not a regular mom I’m a cool mom

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 13 Апр 2018 в 5:53 PDT

denim blue *

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Апр 2018 в 1:13 PDT
Отец дочери Кайли Дженнер – рэпер Трэвис Скотт (Уэбстер). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер

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