|Смертельное ДТП в Кривом Роге: один из участников аварии задержан
|17.04.2018 11:30
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Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, которое произошло во вторник утром, 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
По полученным данным, был задержан водитель автомобиля Mazda.
"Сейчас водитель автомобиля Mazda - мужчина 1950 года рождения, задержан. С ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Также в полиции рассказали, что в настоящее время в больнице находятся 15 человек, которые пострадали в результате аварии, четверо из них пребывают в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщал svodka.net ранее, в Кривом Роге в результате ДТП с участием маршрутки, автобуса и легкового автомобиля погибло 8 человек, 12 пострадало. Среда, 18 апреля, объявлена днем траура в связи со смертельным ДТП.
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