Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, которое произошло во вторник утром, 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По полученным данным, был задержан водитель автомобиля Mazda.

"Сейчас водитель автомобиля Mazda - мужчина 1950 года рождения, задержан. С ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали, что в настоящее время в больнице находятся 15 человек, которые пострадали в результате аварии, четверо из них пребывают в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал svodka.net ранее, в Кривом Роге в результате ДТП с участием маршрутки, автобуса и легкового автомобиля погибло 8 человек, 12 пострадало . Среда, 18 апреля, объявлена днем траура в связи со смертельным ДТП.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира