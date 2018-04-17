И.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и министра образования Лилию Гриневич могут отправить в отставку, если будет найден механизм запуска досрочных парламентских выборов. Об этом корреспонденту сообщил осведомленный источник в Верховной Раде Украины.

"Сейчас вопрос отставки Супрун временно отложен - если будет найден механизм запуска досрочных выборов, а это все еще рассматривается внутри БПП, то тогда, для поднятия рейтингов, этот вопрос задействуют по полной программе. Кроме того, еще одной кандидатурой на увольнение является министр образования Лилия Гриневич - у нее нет поддержки внутри коалиции, а уволить ее хотят многие", - сообщил источник.

Собеседник добавил, что пока не будет найден механизм запуска досрочных выборов, "скорее только Супрун трогать не будут".

Ранее Супрун уже комментировала возможность своей отставки.

Напомним, как сообщил источник отчет правительства перенесли из-за позиции НФ.

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