|Савченко возобновила голодный протест
|17.04.2018 11:32
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Надежда Савченко объявила голодовку в знак протестаНародный депутат Украины Надежда Савченко после трехдневного перерыва возобновила голодовку, не дождавшись допроса на полиграфе.
фото: radiosvoboda.org
Об этом сообщила ее сестра Вера на своей странице в Facebook .
"В 16:15 закончилось сегодняшнее свидание с Надеждой. Она возобновила голодный протест. Но готова к процедуре полиграф, которая должна начаться завтра утром, 9:00", - заявила она.
Напомним, что 13 апреля Надежда Савченко согласилась приостановить голодовку на три дня для того, чтобы пройти допрос на полиграфе.
Ранее Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.
Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.
Добавим, что 24 марта н ародный депутат Надежда Савченко в СИЗО объявила голодовку .