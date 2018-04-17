Надежда Савченко объявила голодовку в знак протеста

Об этом сообщила ее сестра Вера на своей странице в Facebook .

"В 16:15 закончилось сегодняшнее свидание с Надеждой. Она возобновила голодный протест. Но готова к процедуре полиграф, которая должна начаться завтра утром, 9:00", - заявила она.

Напомним, что 13 апреля Надежда Савченко согласилась приостановить голодовку на три дня для того, чтобы пройти допрос на полиграфе.

Ранее Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.