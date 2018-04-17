Tesla объявила, что останавливает сборочные работы Model 3 на заводе во Фримонте. Один из сотрудников компании сообщил, что сделано это с целью улучшить автоматизацию производства.

svodka.net/

В компании заявили, что производство остановят не на долго – на 4 – 5 дней. Добавим, что такой перерыв в работе уже не первый, в прошлом месяце была подобная пауза. , информирует svodka.net.

И в тот, и в этот раз Tesla дает одинаковые объяснения, сообщая, что такие перерывы нужны для усовершенствования автоматики и ликвидации узких мест на заводе для того, чтоб в дальнейшем выйти на большие темпы производства.

Первоначально Илон Маск заявлял, что планирует к концу 2017 году выйти на выпуск 5000 Model 3 в неделю. Но сейчас этот темп равен 2000 электромобилей за неделю. На показатели в 5000 машин уже планируют выйти ближе к июлю 2018 года.

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Но регулярные остановки единственного завода, где собирают Model 3, по мнению экспертов, не вселяют надежду на такое быстрое наращивание автомобильного производства.

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