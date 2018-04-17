Специальный представитель президента Российской Федерации по информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Москва не простит ни одного киберудара, пишет Корреспондент.

Во время выступления на конференции по вопросам информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене российский дипломат назвал страны Запада моськой, а РФ - киберслоном.

"Россия стала другой. Мы никого не боимся и говорим это не из наглости. Но мы не простим ни одного киберудара, - заявил Крутских. - следовательно если вы хотите, ваша маленькая моська в Европе, полаять на российского киберслона - мы не будем на это реагировать устно и комментировать каждый выпад".

Стоит отметить, что на встрече также были представители 15 других стран, в том числе США, Великобритания, Канада и Китай.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, США и Великобритания считают, что российские власти инициировали кибератаки на государственные и частные организации других стран , являющиеся поставщиками "критически важных инфраструктур".

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