В центре Полтавы появились Деды Морозы на велосипедах. Таким образом велолюбители продемонстрировали, что двухколесный транспорт можно активно использовать даже зимой.

Об этом 27 декабря 2016 года сообщило издание «Полтавщина».

Велопробег организовали участники местного тематического форума. В мероприятии приняли участие более двух десятков велосипедистов. Большинство людей из праздничного наряда Деда Мороза одели только шапки. Однако была на параде и снегурочка в полной новогодней экипировке.

Праздничный велопробег провели и в Одессе 23 декабря этого года. Санта Клаусы на велосипедах проехали по центральным улицам города и раздали подарки детям, которых встретили на своем пути. ПСравнительно с полтавчанами участники парада в Одессе уделили больше внимания костюмам — одели парики, маски, а велосипеды украсили «дождиком».

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