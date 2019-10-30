Премьер-министр Ливана Саад Харири принял решение уйти в отставку из-за протестов, которые около двух недель продолжаются в стране.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, во время телеобращения Харири отметил, что решил уйти из-за желания протестующих, которые требуют смены власти.

Глава правительства отметил, что «оказался в тупиковой ситуации и хотел прибегнуть к шоковому событию, чтобы изменить ее».

Напомним, что правительство Ливана в четверг, 17 октября, объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, например WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составить в пересчете 0,20 доллара США в день.

В результате акций протеста, которые начались еще в ночь на пятницу, 18 октября, была практически полностью парализована жизнь страны: закрылись школы и многие заведения торговли.

В столице Ливана Бейруте произошли столкновения между полицией и участниками массовых антиправительственных акций протеста. Во время беспорядков были ранены более 160 человек.

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