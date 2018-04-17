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Россия — «киберслон», а Европа — «моська»: как советник Путина начал угрожать кибератакой (видео)
17.04.2018 11:40
Россия — «киберслон», а Европа — «моська»: как советник Путина начал угрожать кибератакой (видео) Специальный представитель президента России по информационной безопасности и особым поручениям Андрей Крутских утверждает, что Москва готова нанести кибернетический удар по Европе.

Об этом он рассказал во время форума в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Крутских утверждает, что Россия, дескать, играет определенную роль на мировой политической арене и «никого не боится». Именно следовательно Москва не намерена никому прощать «ни одного киберудара».

По его словам, РФ – это настоящий «киберслон», тогда как Европа является «моськой, лающей на российского киберслона».

Исходя из этого, Кремль будет громко реагировать на все обвинения в кибернетических атаках, исключая любые объяснения собственных действий. (Видео смотреть, начиная с 2.00).

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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