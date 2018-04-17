Об этом он рассказал во время форума в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Крутских утверждает, что Россия, дескать, играет определенную роль на мировой политической арене и «никого не боится». Именно следовательно Москва не намерена никому прощать «ни одного киберудара».

По его словам, РФ – это настоящий «киберслон», тогда как Европа является «моськой, лающей на российского киберслона».

Исходя из этого, Кремль будет громко реагировать на все обвинения в кибернетических атаках, исключая любые объяснения собственных действий. (Видео смотреть, начиная с 2.00).

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