VoxCheck: прем’єр В.Гройсман — лідер рейтингу дотримання реального стану справ у політичних заявах (88%).

Аналітичний портал «Слово і діло»: рівень виконання обіцянок прем’єром за другий рік роботи в уряді складає 86% (виконано повністю 18% обіцянок, ще 68% — в процесі виконання).

14 квітня минуло рівно 2 роки з моменту призначення В.Гройсмана прем’єр-міністром. За ці два роки він зробив мінімум суто політичних заяв, і то, вони здебільшого стосувались війни і наших взаємин з агресором. Решта заяв і діяльності прем’єра стосувались меж компетенції Уряду: економіка і соціальна сфера.

Конспективно про результати:

Понад 9 мільйонів українців отримали підвищені пенсії

8 мільйонів людей отримали ліки за програмою «Доступні ліки»

1 220 фермерських господарств вже скористались допомогою держави при купівлі вітчизняної с/г техніки у 2017 році

300 000 родин надано безповоротну допомогу на утеплення житла

3 тисячі кілометрів відремонтованих доріг

На 60% зросли місцеві бюджети внаслідок децентралізації — з 146,6 млрд грн. у 2016 році до 231 млрд. грн. у 2018-му

3 731 інфраструктурний проект реалізовано в ОТГ за рахунок держбюджету

2 500 грн. отримає у 2018 році кожен селянин на одну голову молодняка великої рогатої худоби, якщо утримує її не менше 12 місяців.

З 2016 року припинилось падіння економіки і почалось хоч мінімальне, але зростання показників

В 2017 році капітальні інвестиції зросли на 22%, в аграрний сектор — майже на 31%

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В рамках дерегуляції скасовано понад 750 застарілих правових актів

Запроваджено автоматичне відшкодування ПДВ

Збільшено частку українського мовлення в ефірі

1,5 млрд грн на відродження спортивної інфраструктури в регіонах

За підтримки держави знято 86 фільмів, в 2018 році на розвиток вітчизняного кінематографу в бюджеті виділено 1 млрд. грн.

При тому два роки прем’єр утримувався від втручання у міжпартійні та міжфракційні баталії, хоча вдало проводив потрібні голосування у ВР.

Знов ж таки, без політичних воєн вперше вдалось ухвалити бюджет ще в попередньому році. КМ поступово переходить на трирічне бюджетне планування, а з 2018-го планувати бюджети на три роки почнуть і ОТГ.

Як бачимо, коли прем’єр і уряд не відволікаються на політичні протистояння, країна явно в плюсі, незалежно від політичних симпатій. Зарплати і дороги наокремо – ідеології наокремо.

Хоча все вищезгадане не заперечує участі В.Гройсмана в парламентській політичній кампанії. Зрештою, на момент президентських виборів березня 2019-го уряд Гройсмана відпрацює вже три роки (теперішні чутки про відставку найпевніше так і лишаться чутками, бо реально в цьому не зацікавлена жодна політична сила, а результати роботи КМ за 2017-й цілком задовільні, формальних причин для відставки теж не буде). І незалежно від того, хто виграє президентську кампанію, В.Гройсман на посаді прем’єра не залишиться. Але і причин відмовлятись від подальшої політичної кар’єри в нього немає.

Так чи інакше, але з дуже високою ймовірністю ми побачимо прізвище прем’єра в першій п’ятірці котрогось виборчого списку (і геть не обов’язково це буде БПП).

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