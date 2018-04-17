Трамп вряд ли одобрит новые санкции против России, "пока для этого не появится повод"

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией.

Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля заявляла постпред США в ООН Никки Хейли.

Как пишет WP, в воскресенье вечером Трамп провел встречу со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем, что введение новых санкций было официально анонсировано, он еще недостаточно их изучил.

По мнению собеседников в администрации, Трамп вряд ли одобрит новые санкции против России, "пока для этого не появится повод".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что "в администрации изучают возможность новых санкций в ближайшем будущем".

Собеседник WP в Белом доме рассказал, что заявление Хейли была ее личной инициативе и она сделала ошибку, "которую теперь необходимо устранить".

Ранее США предупредили Российскую Федерацию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.