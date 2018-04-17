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Трамп решил отложить новые санкции против России, - WP
17.04.2018 11:40
Трамп решил отложить новые санкции против России, - WP
Трамп вряд ли одобрит новые санкции против России, "пока для этого не появится повод"
Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России.
Трамп решил отложить новые санкции против России, - WP Фото: http://thehill.com

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией.

Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля заявляла постпред США в ООН Никки Хейли.

Как пишет WP, в воскресенье вечером Трамп провел встречу со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем, что введение новых санкций было официально анонсировано, он еще недостаточно их изучил.

По мнению собеседников в администрации, Трамп вряд ли одобрит новые санкции против России, "пока для этого не появится повод".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что "в администрации изучают возможность новых санкций в ближайшем будущем".

Собеседник WP в Белом доме рассказал, что заявление Хейли была ее личной инициативе и она сделала ошибку, "которую теперь необходимо устранить".

Ранее  США предупредили Российскую Федерацию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада.

Напомним, 6 апреля США  ввели санкции  против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли не менее 70 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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