|В Киеве под путепроводом застрял тягач, перевозивший военную технику (ФОТО)
|17.04.2018 11:42
|
Тягач с бронетехникой двигался в сторону Академгородка. В какой-то момент его водитель понял, что проехать под путепроводом у него не получится.
svodka.net/
В Киеве на Большой кольцевой дороге тягач, перевозивший военную технику, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы. Об этом сообщает Эспрессо во вторник, 17 апреля, информирует svodka.net.
svodka.net/
Отмечается, что тягач с бронетехникой двигался в направлении от Обойного рынка к Академгородку. В какой-то момент его водитель понял, что проехать под путепроводом у него не получится.
Читайте: В Киеве пьяный водитель устроил аварию на встречной полосе
Из-за застрявшего тягача на данном участке дороги образовался большой затор.
Поделитесь статьей с друзьями