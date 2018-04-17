Тягач с бронетехникой двигался в сторону Академгородка. В какой-то момент его водитель понял, что проехать под путепроводом у него не получится.

svodka.net/

В Киеве на Большой кольцевой дороге тягач, перевозивший военную технику, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы. Об этом сообщает Эспрессо во вторник, 17 апреля, информирует svodka.net.

svodka.net/

Отмечается, что тягач с бронетехникой двигался в направлении от Обойного рынка к Академгородку. В какой-то момент его водитель понял, что проехать под путепроводом у него не получится.

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Из-за застрявшего тягача на данном участке дороги образовался большой затор.

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