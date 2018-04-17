Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил, что правоохранительные и антикоррупционные органы Украины несколько раз допрашивали его в Швейцарии. Коломойский: Приехать смогу, а выехать уже нет Фото: ЕРА "Я в принципе живу за границей – а не живу в Украине и затем ее покидаю. Я живу в Женеве, в Швейцарии, здесь прописан. У меня здесь адрес находится, я стою на учете в украинском консульстве в Швейцарии. Поэтому говорить, что я покинул Украину, было бы неправильно, потому что если бросил, то я ее покинул в 2001 году. А в Украину я приезжаю: иногда надолго, иногда ненадолго. Ну, на неделю – в командировку, скажем так. Это продолжается где-то с 2001-2002 года. У меня в 2001 году дочь уехала учиться в Швейцарию. То есть, с этого момента началась "ползучая эмиграция на Запад". В худшем случае, я нахожусь между Украиной и Швейцарией", – заявил Коломойский.Бизнесмен согласился с комментарием журналиста, что к нему в настоящее время имеют претензии Национальный банк Украины и Министерство финансов как к бывшему совладельцу "ПриватБанка"."У них ко мне, наверное, есть претензии. Поехать сегодня в Украину было бы крайне необдуманно: мало ли что в голову придет Нацбанку или "ПриватБанку". Они подадут в суд, например, и скажут, что я им задолжал миллион гривен – и я приехать смогу, а выехать уже нет. Тысячи должников – я слышал, им закрывают выезд. Ну и кому нужны эти стрессы?... То есть, это форма тактической борьбы – закрыть меня в Украине, чтобы я там сидел. Там же сложнее работать: сначала ты не выедешь, а потом тебя начнут вызывать на допросы. Я здесь в Женеве как честный человек хожу на допросы Генпрокуратуры или НАБУ – когда они приезжают, я сотрудничаю со следствием", – продолжил Коломойский.Он добавил, что с осени прошлого года Генеральная прокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро провели с ним три или четыре допроса."И еще планируется несколько… Да, и ГПУ, и НАБУ. Практически все были по "ПриватБанку": то по одним делам, то по другим", – сказал бизнесмен.По его словам, правоохранительные органы Украины не имеют к нему претензий, а допрашивают как свидетеля."Я не хочу комментировать ход следствия – есть тайна следствия, подробности неразглашения. Спрашивают, как было – я говорю всю правду, как было на самом деле", – заявил Коломойский.21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины. По предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов, финучреждение было национализировано.НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.16 января НБУ заявил, что согласно расследованию компании Kroll, до национализации "ПриватБанк" был объектом масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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