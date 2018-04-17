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Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил, что
правоохранительные и антикоррупционные органы Украины несколько раз
допрашивали его в Швейцарии. Коломойский: Приехать смогу, а выехать
уже нет Фото: ЕРА "Я в принципе живу за границей – а не живу в
Украине и затем ее покидаю. Я живу в Женеве, в Швейцарии, здесь
прописан. У меня здесь адрес находится, я стою на учете в
украинском консульстве в Швейцарии. Поэтому говорить, что я покинул
Украину, было бы неправильно, потому что если бросил, то я ее
покинул в 2001 году. А в Украину я приезжаю: иногда надолго, иногда
ненадолго. Ну, на неделю – в командировку, скажем так. Это
продолжается где-то с 2001-2002 года. У меня в 2001 году дочь
уехала учиться в Швейцарию. То есть, с этого момента началась
"ползучая эмиграция на Запад". В худшем случае, я нахожусь между
Украиной и Швейцарией", – заявил Коломойский.Бизнесмен
согласился с комментарием журналиста, что к нему в настоящее
время имеют претензии Национальный банк Украины и Министерство
финансов как к бывшему совладельцу "ПриватБанка"."У них ко мне,
наверное, есть претензии. Поехать сегодня в Украину было бы крайне
необдуманно: мало ли что в голову придет Нацбанку или
"ПриватБанку". Они подадут в суд, например, и скажут, что я им
задолжал миллион гривен – и я приехать смогу, а выехать уже
нет. Тысячи должников – я слышал, им закрывают выезд. Ну и
кому нужны эти стрессы?... То есть, это форма тактической
борьбы – закрыть меня в Украине, чтобы я там сидел. Там же
сложнее работать: сначала ты не выедешь, а потом тебя начнут
вызывать на допросы. Я здесь в Женеве как честный человек хожу на
допросы Генпрокуратуры или НАБУ – когда они приезжают, я
сотрудничаю со следствием", – продолжил Коломойский.Он
добавил, что с осени прошлого года Генеральная прокуратура Украины
и Национальное антикоррупционное бюро провели с ним три или четыре
допроса."И еще планируется несколько… Да, и ГПУ, и НАБУ.
Практически все были по "ПриватБанку": то по одним делам, то по
другим", – сказал бизнесмен.По его словам, правоохранительные
органы Украины не имеют к нему претензий, а допрашивают как
свидетеля."Я не хочу комментировать ход следствия – есть тайна
следствия, подробности неразглашения. Спрашивают, как было – я
говорю всю правду, как было на самом деле", – заявил
Коломойский.21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов
физических лиц подписал договор о продаже 100% акций
"ПриватБанка" Министерству финансов Украины. По
предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из
которых на тот момент были Коломойский и бизнесмен Геннадий
Боголюбов, финучреждение было национализировано.НБУ в июле 2017
года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка",
проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне
национализации банк представлял собой финансовую
пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с
ними офшоры и физические лица начали подавать десятки
исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру
национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые
потери.16 января НБУ заявил, что согласно расследованию
компании Kroll, до национализации "ПриватБанк" был объектом
масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5
млрд.
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