|В ныншнем году в учреждениях лишения свободы умерли 145 человек
|17.04.2018 11:46
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В течение 3,5 месяцев 2018 года в учреждениях лишения свободы в Украине умерли 145 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера в местах несвободы Вячеслав Свирец, передает
"В 2018 году мы имеем 145 умерших в пенитенциарной системе. Это против 175 умерших за такой же период прошлого года", - сообщил Свирец.
Заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что в
прошлом году в системе умерли более 500 человек, из них примерно 60
совершили самоубийство.