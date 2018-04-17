В течение 3,5 месяцев 2018 года в учреждениях лишения свободы в Украине умерли 145 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера в местах несвободы Вячеслав Свирец, передает

"В 2018 году мы имеем 145 умерших в пенитенциарной системе. Это против 175 умерших за такой же период прошлого года", - сообщил Свирец.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что в прошлом году в системе умерли более 500 человек, из них примерно 60 совершили самоубийство.



Как сообщал , киевская областная полиция расследует производства относительно самоубийства мужчины с личного зарегистрированного пистолета в Михайловке-Рубежовке Киевской области, однако, в областном главке не могут подтвердить, работал когда-нибудь погибший в Службе безопасности Украины, о чем ранее писали СМИ.

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