Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз рассказал, как после развала СССР ушел жить в лес, где ему пришлось убить волчицу.

По его словам, он был на грани срыва, так как ушел в армию в СССР, а вернулся в независимую Украину, когда "в Луганской области уже появились пацаны в бордовых пиджаках", сообщает со ссылкой на

"Я принял решение уйти в лес... Я прожил в лесу три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил отшельником в землянке. Родные приезжали, мама плакала... А я не мог, мне нужно было разобраться внутри себя, найти себя", - рассказал он.

По словам Гарбуза, в яме, из которой он впоследствии сделал себе землянку, жила волчица. И с ней у будущего губернатора возникали "конфликты".

"В конце концов я ее убил. Но у нее, оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками. Волчата уже подыхали с голоду. Естественно, начал их выхаживать, это был мой крест за убийство их матери", - отметил он.

"Бросал им мясо, они за него дрались, а я наблюдал. Изо дня в день наблюдал и выбрал самого сильного. Через время понял: самый сильный – не всегда самый храбрый. Тогда я выбрал самого храброго и только через полтора месяца выбрал самого умного. Им оказалась маленькая волчица, которая вообще ни разу не дралась за первый кусок мяса, потому что знала: еще шесть кусков я точно дам", - сказал он.

Гарбуз отметил, что после назначения на должность он собрал областных чиновников и рассказал эту историю.

"Когда я стал губернатором, собрал чиновников и сказал: я долго жил в лесу, ни на кого не надеюсь, кроме себя, заранее прощаю всех, кто меня предаст, но вы должны быть честны перед собой. Рассказал им о случае с волчицей и добавил: буду бросать финансовые и политические косточки и выберу самого умного из вас", - рассказал он.

В сети высмеяли заявление губернатора.

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