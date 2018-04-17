|В Минобороны РФ рассказали, когда инспекторы ОЗХО приедут на место химатакы
|17.04.2018 11:48
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приход специалистов планируется на 18 апреляВ министерстве обороны РФ заявляют, что эксперты Организации по запрещению химического оружия приедут в сирийскую Думу 18 апреля.
Фото: afp.com
Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, передает " ТАСС ".
"Завтра туда (в Думу - ред.) Выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута, и на среду (18 апреля - ред.) Планируется выезд специалистов ОЗХО", - сказал он.
Кроме того, Кириллов подтвердил, что приход специалистов также планируется в этот день - 18 апреля.
Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
Н агадаемо, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".