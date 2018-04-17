210 противотанковых ракет Javelin, которые Украина закупит у США, “не делают погоды» в зоне боевых действий на востоке страны, но являются важным жестом Запада Кремлю.

Технические характеристики американской противотанковой системы Javelin не дают возможности обстреливать какие-либо позиции, в том числе «ДНР», о чем заявил прежний атаман террористов Игорь Гиркин.

«Факт обстрела чего-либо с Javelin могу легко опровергнуть. Javelin технически невозможно что-либо обстреливать, они по-другому работают», – сказал в комментарии «Обозревателю» советник президента Петра Порошенко и помощник министра обороны Степана Полторака Юрий Бирюков, информирует svodka.net.

По его словам, слова террористов вообще не стоит воспринимать действительно. Также он объяснил, как работает Javelin.

«Это точечная ракета, наводящаяся на тепловой след танка. Это противотанковая ракета, а не система залпового огня, и не артиллерия. Это точечная ракета, которую сначала нужно навести на что-то, а после выхода из контейнера она дальше работает по наведенной цели на тепловой след танка», – пояснил советник Порошенко.

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На вопрос, поступили ли на вооружение украинской армии американские противотанковые системы, Бирюков ответил: «Это закрытая информация».

210 противотанковых ракет Javelin, которые Украина закупит у США, “не делают погоды» в зоне боевых действий на востоке страны, но являются важным жестом Запада Кремлю.

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