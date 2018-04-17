Во вторник, 17 апреля, Европейский суд постановил, что Польша нарушила законодательство Европейского союза, организовав вырубку деревьев в Беловежской пуще. Об этом сообщает Польское радио.

Известно, что приговор по делу был объявлен в Люксембурге Большой палатой Суда ЕС, состоящей из 15 судей. Согласно информации издания, решение не предусматривает финансовые санкции, поскольку такого ходатайства не было, а Польша ранее прекратила в пуще работу тяжелой техники.

Этот приговор Европейского суда заканчивает спор между Брюсселем и Варшавой. Кроме того, судьи не приняли аргументы Польши о том, что вырубка деревьев, на которых нападает короед, необходима для защиты важных мест обитания.

При этом польское Министерство окружающей среды утверждает, что работы в лесу проводятся в соответствии с законодательством ЕС, а лесники вырубают только мертвые деревья, угрожающие здоровью и жизни людей.

Напомним, ранее советник Европейского суда Ив Бот заявил, что решение Польши о вырубке Беловежской пущи нарушает законодательство Европейского союза.

Как сообщал svodka.net ранее, фотографии со спутника показали, какое количество деревьев в Карпатах исчезло за последние три года.

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