Глава правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный заявил, что новое оборудование в четыре раза увеличит информационные мощности фонда. Йованович вручила Зарудному сертификат о передаче оборудования Скриншот: Кабмин / YouTube "Я официально передаю данную систему", – сказала она.После чего Йованович вручила сертификат о передаче оборудования главе правления Пенсионного фонда Алексею Зарудному."Новое оборудование, которое мы сегодня получили, в четыре раза увеличит наши информационные мощности и сделает более защищенными наши информационные ресурсы", – добавил Зарудный. 3 октября 2017 года Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Парламент также проголосовал за законопроект №6617 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с повышением пенсий.11 октября пенсионная реформа вступила в силу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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