Глава правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный заявил, что
новое оборудование в четыре раза увеличит информационные мощности
фонда. Йованович вручила Зарудному сертификат о передаче
оборудования Скриншот: Кабмин / YouTube "Я официально передаю
данную систему", – сказала она.После чего Йованович вручила
сертификат о передаче оборудования главе правления Пенсионного
фонда Алексею Зарудному."Новое оборудование, которое мы сегодня
получили, в четыре раза увеличит наши информационные мощности и
сделает более защищенными наши информационные ресурсы", –
добавил Зарудный. 3 октября 2017 года Верховная
Рада одобрила во втором чтении и в
целом правительственный законопроект №6614 "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно повышения пенсий". Парламент также проголосовал за
законопроект №6617 о внесении изменений в Бюджетный
кодекс Украины в связи с повышением пенсий.11
октября пенсионная реформа вступила в силу.
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