Бюджет контракта между "Укртрансгазом" и IP Systems Kft. составил 98 млн гривен

Об этом " Экономической правде " сообщил источник на рынке.

По его словам, соответствующее решение в понедельник приняло правления "Нафтогаза".

Поводом для увольнения стали результаты аудита Ernst & Young от 13 апреля, в котором исследовалось договор между "Укртрансгазом" и венгерской компанией IP Systems Kft. на создание платформы суточного балансировки газа, подписанный в 2016 году.

"Результаты аудита акта приемки выполненных работ были крайне негативными", - говорит собеседник.

Он утверждает, что под этим актом (как и во самим договором - ред.) Со стороны "Укртрансгаза" стояла подпись Химках, что и было использовано как формальный повод для его увольнения.

Бюджет контракта между "Укртрансгазом" и IP Systems Kft. составил 98 млн гривен.

После освобождения от должности главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, Химки оставался последним весомым оппонентом команды главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в "Укртрансгаз".

По данным ЭП, сейчас Химки продолжит работу в филиале "Укртрансгаза" - "Оператор ГТС Украины" в статусе советника главы этой компании.

И.о. президента "Укртрансгаза" с сегодняшнего дня стал Андрей Хоменко, который с декабря прошлого года до последнего времени занимал пост члена правления - вице-президента по закупкам и материально-технического строительства "Укртрансгаза".

На рынке Хоменко воспринимается как "человек бизнесмена Константина Григоришина", на предприятиях которого он работал несколько лет.

По данным ЭП, прошлогоднее решение о назначении Хоменко было принято Коболев по рекомендации неофициального управляющего бизнесом Григоришина Артема Ницца.