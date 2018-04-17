|Сбитый Томагавк видишь? А он есть! — блогер (фото)
|17.04.2018 11:58
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Намедни состоялся брифинг по ситуации в Сирии, который традиционно вел официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков. И в ходе данного действа российский офицер, со всей ответственностью заявил о полном провале ракетной атаки США на Сирию, состоявшуюся ночью 14 апреля.
По заверению Игоря Конашенкова сирийское ПВО уничтожило 71
крылатую ракету противника из 103-х, обнаруженных, а именно:
При отражении удара только было израсходовано 112 зенитных
управляемых ракет. Из них:
Согласитесь, результаты потрясающие! Древние советские ЗРК с легкостью сбивают нынешний госдеповский крылатый хлам! Ура, товарищи, ура!
Но, вот ведь беда… Так бы хотелось посмотреть на эту 71 сбитую крылатую ракету, но как-то все не получается. К примеру, вчера я уже оставлял заметку о том, что сирийские журналисты с пеной у рта и в припадках эйфории публикуют фотографии искорёженного металла, который они называют “Томагавками”, но ни на одной фотографии этих самых “Томагавков” нет. Вместо них запечатлены остатки ракеты 9K79 от ОТРК Точка-У, или например Р-40 и от того же ЗРК Квадрат.
Удивительно, как так, сбить 71 Крылатую ракету противника и не предоставить останков ни одной их них! Видимо старые советские ЗРК настолько суровые, что расщепляют Томагавки на атомы!
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