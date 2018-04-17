Намедни состоялся брифинг по ситуации в Сирии, который традиционно вел официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков. И в ходе данного действа российский офицер, со всей ответственностью заявил о полном провале ракетной атаки США на Сирию, состоявшуюся ночью 14 апреля.

По заверению Игоря Конашенкова сирийское ПВО уничтожило 71 крылатую ракету противника из 103-х, обнаруженных, а именно:

— по аэродрому Дювали применялось 4 ракеты — все сбиты.

— по аэродрому Думейр — 12 ракет, все сбиты.

— по аэродрому Блэй — 18 ракет, все сбиты.

— по аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты.

— по аэродрому Тифор — 2 ракеты, все сбиты.

— по аэродрому Меззе — 9 ракет, 5 сбито.

— по аэродрому Хомс — 16 ракет, 13 сбито.

При отражении удара только было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. Из них:

— “Панцирь” — выпущено 25 ракет, поражено 23 цели;

— “Бук” — выпущено 29 ракет, поражено 24 цели;

— “Оса” — выпущено 11 ракет, поражено 5 целей;

— С-125 — выпущено 13 ракет, поражено 5 целей;

— “Стрела-10” — выпущено 5 ракет, поражено 3 цели;

— “Квадрат” — выпущено 21 ракета, поражено 11 целей;

— С-200 — выпущено 8 ракет, целей не поражено.

Согласитесь, результаты потрясающие! Древние советские ЗРК с легкостью сбивают нынешний госдеповский крылатый хлам! Ура, товарищи, ура!

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Но, вот ведь беда… Так бы хотелось посмотреть на эту 71 сбитую крылатую ракету, но как-то все не получается. К примеру, вчера я уже оставлял заметку о том, что сирийские журналисты с пеной у рта и в припадках эйфории публикуют фотографии искорёженного металла, который они называют “Томагавками”, но ни на одной фотографии этих самых “Томагавков” нет. Вместо них запечатлены остатки ракеты 9K79 от ОТРК Точка-У, или например Р-40 и от того же ЗРК Квадрат.

Удивительно, как так, сбить 71 Крылатую ракету противника и не предоставить останков ни одной их них! Видимо старые советские ЗРК настолько суровые, что расщепляют Томагавки на атомы!

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