Полиция установила личность шести из восьми жертв аварии в Кривом
Роге. Один из участников ДТП задержан Фото: dp.dsns.gov.ua Водитель
легкового автомобиля Mazda, 50-летний мужчина, участвует в
следственных действиях.Полиция установила личности шести жертв
аварии.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На
перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль
Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из
местных предприятий. В результате происшествия погибли восемь
человек, 21 пострадал.По данным местных СМИ, еще двое
пострадавших скончались в больнице, но официально эту информацию не
подтверждали.18 апреля объявлено траурным днем по жертвам ДТП.
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