Полиция установила личность шести из восьми жертв аварии в Кривом Роге. Один из участников ДТП задержан Фото: dp.dsns.gov.ua Водитель легкового автомобиля Mazda, 50-летний мужчина, участвует в следственных действиях.Полиция установила личности шести жертв аварии.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате происшествия погибли восемь человек, 21 пострадал.По данным местных СМИ, еще двое пострадавших скончались в больнице, но официально эту информацию не подтверждали.18 апреля объявлено траурным днем по жертвам ДТП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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