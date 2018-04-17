С конца апреля из-за запланированных массовых мероприятиях и возможных провокациях правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы по охране порядка. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании, передает

“Мы ожидаем проведения целого ряда серьезных мероприятий. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок. Конечно, мы проведем обучение и слаживание сил”, — сказал Яровой.

Он отметил, что ежегодно увеличивается количество участников различных акций, и задача правоохранителей — не только обеспечить безопасность, но и оперативно информировать о текущей ситуации.

“9 мая ожидаем проведение около 2 тысяч мероприятий. Участие в них примет более полумиллиона граждан. Наибольшего внимания в это день потребует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей”, — отметил Яровой.

Он подчеркнул, что с 28 апреля по 1 мая в Украине будут выходные дни. И люди массово будут выезжать на природу. Первый заместитель министра отметил, что полиция и подразделения ГосЧС должны дежурить у мест массового отдыха людей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и предупредить вождение в нетрезвом состоянии.

“На выходные дни граждане будут выезжать в лесопарковые зоны и водоемы для отдыха, который традиционно сопровождается употреблением алкогольных напитков. К сожалению, некоторые водители после этого позволяют себе садиться за руль автомобиля. Наряды полиции должны быть максимально приближены к местам отдыха граждан. Также необходимо привлечь достаточное количество нарядов оперативно-спасательных служб ГСЧС для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, как в лесу, так и на воде”, — сказал Яровой.

Своей очередь, заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что с 26 апреля и по 9 мая в Украине будут массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации.

Как сообщал в Одессе изъяли запас орудия, а в СБУ заявили, что готовились провокации.

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