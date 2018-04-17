Зварич принял присягу народного депутата Зварыч заменит в Раде Пацкана Депутат Верховной Рады Украины Роман Зварич принял присягу народного депутата во время открытия утреннего пленарного заседания парламента во вторник, 17 апреля. Роман Зварич. Фото: УНИАН "Перед вступлением в должность народные депутаты должны принять присягу", - отметил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает "РБК-Украина". Как известно, Роман Зварыч был включен в избирательный список под №82 от партии "Блок Петра Порошенко". Он временно не работает, не имеет судимости, беспартийный, проживает в Киеве, отмечается на сайте ЦИК. Он также был депутатом Рады III-VI созывов - в III и IV от "Народного Руха Украины" и в V-VI - от "Нашей Украины" Виктора Ющенко. Работал министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко (в 2005 году) и Виктора Януковича (в 2006 году). Напомним, что 15 марта Совет лишила депутатских полномочий Пацкана за назначения председателем Счетной палаты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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