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Зварич принял присягу народного депутата
17.04.2018 12:04
Зварич принял присягу народного депутата
Зварыч заменит в Раде Пацкана
Депутат Верховной Рады Украины Роман Зварич принял присягу народного депутата во время открытия утреннего пленарного заседания парламента во вторник, 17 апреля.
Зварич принял присягу народного депутата Роман Зварич. Фото: УНИАН

"Перед вступлением в должность народные депутаты должны принять присягу", - отметил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает "РБК-Украина".

Как известно, Роман Зварыч был включен в избирательный список под №82 от партии "Блок Петра Порошенко". Он временно не работает, не имеет судимости, беспартийный, проживает в Киеве, отмечается на сайте ЦИК. Он также был депутатом Рады III-VI созывов - в III и IV от "Народного Руха Украины" и в V-VI - от "Нашей Украины" Виктора Ющенко. Работал министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко (в 2005 году) и Виктора Януковича (в 2006 году).

Напомним, что  15 марта Совет лишила депутатских полномочий Пацкана за назначения председателем Счетной палаты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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