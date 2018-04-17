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Во Львове во время движения загорелся автобус (ФОТО)
17.04.2018 12:06
Инцидент произошел на улице Ивана Франко. Водитель автобуса №53 самостоятельно потушил пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.
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Теги:
происшествия
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