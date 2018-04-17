Уже через два месяца в России стартует чемпионат мира по футболу, пишет Сегодня .

Ремонтники продолжают приводить в порядок стадионы, однако очень часто они забывают о самых банальных вещах. Так, например, на "Волгоград Арене", которая примет матчи мундиаля, в туалетах не установили перегородки. И это при том, что стадион уже сдан в эксплуатацию и 21 апреля на нем пройдет первый матч - волгоградский "Ротор" встретится с командой "Луч-Энергия" из Владивостока.

Стоит отметить, что это не первый туалетный скандал в России перед крупными спортивными соревнованиями. Перед Олимпиадой в 2014 году в Сочи сделали "двойной" туалет, поставив два унитаза совсем рядом друг с другом.

Как сообщал svodka.net ранее, в Австралии власти предупредили своих граждан, которые намерены отправиться в Россию на Чемпионат мира по футболу , об антизападных настроениях в стране.

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