43-летняя американская актиса Ева Лонгория была удостоена именной звезды на Алле славы в Голливуде. Фото предоставило EPA. Лонгория, которая вскоре должна родить первенца, появилась на открытии в сопровождении жена, бизнесмена Хосе Антонио Бастона, в коротком черном кружевном платье и в босоножках на высоких каблуках. Поздравить ее пришли певец Рики Мартин, бизнесвумен Виктория Бекхэм, актрисы Мелани Гриффит, Фелисити Хуффман, Анна Фарис. | Беременная Лонгория для мероприятия выбрала обувь на каблуках Фото: EPA фотогалерея (1 из 11) развернуть на весь экран



Фото: EPA Ева Лонгория, Хосе Антонио Бастон Фото: EPA Ева Лонгория Фото: EPA Ева Лонгория, Виктория Бекхэм Фото: EPA Фелисити Хуффман, Ева Лонгория, Анна фарис, Рики Мартин Фото: EPA Фелисити Хуффман, Ева Лонгория, Анна фарис, Рики Мартин Фото: EPA Ева Лонгория и Мелани Гриффит Фото: EPA Ева Лонгория, Анна фарис, Рики Мартин Фото: EPA Ева Лонгория Фото: EPA Ева Лонгория Фото: EPA Рики Мартин, Ева Лонгория Фото: EPA Фелисити Хуффман, Ева Лонгория Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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