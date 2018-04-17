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Лонгория получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
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17.04.2018 12:08
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43-летняя американская актиса Ева Лонгория была удостоена именной
звезды на Алле славы в Голливуде. Фото предоставило EPA. Лонгория,
которая вскоре должна родить первенца, появилась на открытии в
сопровождении жена, бизнесмена Хосе Антонио Бастона, в коротком
черном кружевном платье и в босоножках на высоких каблуках.
Поздравить ее пришли певец Рики Мартин, бизнесвумен Виктория
Бекхэм, актрисы Мелани Гриффит, Фелисити Хуффман, Анна Фарис.
| Беременная Лонгория для мероприятия выбрала обувь на
каблуках Фото: EPA фотогалерея (1 из 11)
Фото: EPA Ева Лонгория, Хосе Антонио Бастон Фото: EPA Ева Лонгория
Фото: EPA Ева Лонгория, Виктория Бекхэм Фото: EPA Фелисити Хуффман,
Ева Лонгория, Анна фарис, Рики Мартин Фото: EPA Фелисити Хуффман,
Ева Лонгория, Анна фарис, Рики Мартин Фото: EPA Ева Лонгория и
Мелани Гриффит Фото: EPA Ева Лонгория, Анна фарис, Рики Мартин
Фото: EPA Ева Лонгория Фото: EPA Ева Лонгория Фото: EPA Рики
Мартин, Ева Лонгория Фото: EPA Фелисити Хуффман, Ева Лонгория
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