|Протесты во Франции: задержаны почти 20 человек
|17.04.2018 12:09
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Во французском городе Тулуза два дня подряд происходили столкновения между молодежью и правоохранителями из-за суицида задержанного в тюрьме. Протестующие не верят в такую версию смерти. Об этом сообщает со ссылкой на BFMTV.
Отмечается, что полиция применяла слезоточивый газ. Протестующие не только нападали на полицейских, но и сожгли 15 автомобилей.
Как сообщал вчера участники акции, которые протестуют против
назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром,
перекрыли несколько центральных улиц Еревана.
Позже сообщили о том, что вчера во время столкновений в столице Армении Ереване пострадали по меньшей мере 46 человек, в том числе шестеро полицейских.