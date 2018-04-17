Во французском городе Тулуза два дня подряд происходили столкновения между молодежью и правоохранителями из-за суицида задержанного в тюрьме. Протестующие не верят в такую ​​версию смерти. Об этом сообщает со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что полиция применяла слезоточивый газ. Протестующие не только нападали на полицейских, но и сожгли 15 автомобилей.

Как сообщал вчера участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.



Сначала сообщалось о трех раненых полицейского и нескольких раненых протестующих.

Позже сообщили о том, что вчера во время столкновений в столице Армении Ереване пострадали по меньшей мере 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

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