Запоздавшая в этом году весна принесла украинцам не только позднее потепление, но и подорожание овощей молодого урожая. Кусающиеся цены на молодой лук, редиску, капусту и зелень не стимулируют население к покупке этих продуктов.

Вместе с тем, ряд продуктов питания из традиционного борща обходится украинцам гораздо в большую сумму, чем соседним полякам. Так, одно из главных блюд национальной кухни стоит в Украине на треть дороже, чем в Польше.

Наряду с этим, пока будут расти цены на овощи, украинцев ожидает возможное подорожание сигарет, что ударит по самым малообеспеченным слоям населения. По прогнозам экспертов, минимальная стоимость на пачку сигарет может уже летом взлететь до 30 гривен.

Цены на продукты питания в Украине скачут галопом. В связи с поздней весной в этом году первые овощи нового урожая бьют ценовые рекорды.

Так, стоимость молодого лука, капусты, редиски и зелени выше прошлогодних на 15-20%.

Как пишут СМИ, проанализировав цены на рынках и супермаркетах в Киеве, пучок свежей редиски (20 шт.) обойдется столичному жителю в 20-25 гривен, на вес килограмм будет стоить 70-75 грн, таким образом редиску лучше покупать на развес.

Пучок лука или салата в среднем идет по 12-15 гривен. Ранняя импортная капуста стоит 30-35 гривен за килограмм, цена на огурцы варьируется в пределах 50-60 грн, помидоры — 60-80 грн.

Вместе с тем, цены на овощи заставляет расти не только поздний приход весеннего тепла, но и меньшее предложение в этом году ранних корнеплодов, что связано с сокращением посевных площадей. При этом овощи нового урожая импортируют из южных стран — Греция, Турция, Македония. И пока что колючие цены сдерживают украинцев в покупке свежих овощей.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что капуста будет еще дорожать до конца апреля, так как первый украинский урожай появится на прилавках только в мае, а вот редиска подешевеет почти вдвое уже на днях.

Отметим, что в минувшем месяце возросли цены и на компоненты традиционного украинского борща. По данным главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, на киевской «Столичке» подорожали свекла на 57%, или 4 грн, капуста брокколи — на 50%, или 20 грн, белокочанная капуста — на 33%, или 2 грн, цветная капуста — на 30%, или 17 грн, морковь — на 25%, или 2 грн.

Теперь килограмм свеклы стоит 11 грн, капусты белокочанной — 8 грн, картофеля — 4,3 грн, моркови — 10 грн, лука репчатого — 5 грн, капусты брокколи — 60 грн, цветной капусты — 72 грн, а томата — 36 грн.

В этом контексте Дорошенко уточнил, что украинский постный борщ на 30% дороже, чем польский. Если сравнивать цены на овощи в двух странах, то картина для украинского потребителя будет выглядеть крайне ужасно.

Так, в частности, капуста белокочанная в Украине дороже в 2,5 раза, чем в Польше. Свекла для украинского потребителя выше в цене почти в 2 раза, чем для поляка. Брокколи и цветная капуста на украинском столичном рынке дороже на 75% и 57% соответственно, картофель — на 10%, лук репчатый — на 6%, томаты — на 5%. И только морковь в Украине дешевле на 13%.

Наряду с этим, в Украине один из самых высоких налогов на добавленную стоимость в Европе на продукты, что с каждым годом все больше будет отражаться на ценообразовании.

Средний европеец покупает продукты, в которых НДС составляет 7%, в то время как украинцы покупают продукты, в которых заложено 20% НДС.

Подорожают и сигареты

Еще одним неприятным сюрпризом для курящей части населения страны станет подорожание сигарет самых ходовых марок с начала лета. Журналисты обнародовали данные о соответствующем законопроекте от Министерства финансов о «минимальной рыночной цене» на сигареты, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс в части регулирования налогообложения табачных изделий.

Собственно, предложенная схема повышения цен на сигареты вводом «минималки» ударит по самым малообеспеченным слоям населения, которые курят дешевые сигареты.

Вместе с тем, по данным СМИ, документ поддержали уже три крупные международные табачные компании: «Бритиш Американ Тобакко», «Филип Моррис Украина» и «Джей Ти Интернешнл».

На сегодняшний день сигареты в Украине дешевле, чем в Европе, а их подорожание власть обычно аргументирует «европейским подходом», повышением доходов бюджета и борьбой с курением, хотя социально-экономическое состояние украинцев и так не поспевает за стремительным ростом акцизов в последние годы.

Если предложенный Минфином документ утвердят, то самая дешевая связка сигарет будет стоить почти 27 грн, в то время как сейчас в дешевом сегменте цена на сигареты колеблется в диапазоне от 18-22 грн.

Это ударит по трети украинских курильщиков, которых только в стране насчитывается около 7 млн.

В свою очередь политолог Кирилл Молчанов прогнозирует, что связка сигарет в стране будет стоить минимум 30 гривен.

«Хотя в Европе куда мы так настойчиво стремимся, или нас ведут, при налогообложении сигарет активно используют адвалорную ставку. Простым языком, адвалор — это часть акциза, которая меняется в зависимости от цены на сигареты. Чем дороже сигареты, тем выше ставка, грубо говоря, производители Примы без фильтра должны меньше платить чем те кто выпускают Парламент. У нас же полная уровниловка которая бьет по самым не защищенным слоям населения», — считает Молчанов.

Если цены все-таки поднимут, то небольшие украинские фабрики, которые производят дешевые сигареты, не смогут соперничать с международными концернами.

Также часть табачного рынка уйдет в тень, покупательская способность украинцев упадет.

Также в Национальном банке прогнозируют подорожание в Украине алкоголя и сигарет в этом году более чем на 10% и почти на 20% соответственно. Это произойдет в результате дальнейшего повышения правительством ставок акцизных сборов.

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