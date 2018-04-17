ЕС заявил, что хочет как можно скорее провести консультации с Соединенными Штатами

В ЕС заявили, что для них неприемлемо обоснования тарифов, сделанное США, которые при введении пошлины якобы руководствовались национальной безопасностью, сообщает Reuters.

"Несмотря на то, что Соединенные Штаты характеризует эти мероприятия как меры безопасности, они по сути являются защитными мерами" , говорится в заявлении ЕС.

Защитные тарифы могут быть установлены на импорт определенного продукта, если в собственной промышленности существуют риски серьезный убыток от резкого роста импорта. Критики политики Дональда Трампа утверждают, что в США такой угрозы не существует.

ЕС заявил, что хочет как можно скорее провести консультации с Соединенными Штатами.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключение для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканской соглашения о свободной торговле (NAFTA). Решение вступает в силу 23 марта. При этом Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

В ЕС заявили, что начинают процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.