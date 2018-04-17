В настоящее время никакой военной активности США в этом районе нет.

В Пентагоне заявили, что США не причастны к ракетной атаке на авиабазу правительственных сил в Сирии Шайрат. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом сказал представитель Пентагона Эрик Пахон, комментируя сообщения о ракетном обстреле по этой авиабазе, сообщает Reuters.

По словам представителя оборонного ведомства, в настоящее время никакой военной активности США в этом районе нет.

«Дополнительных сведений (о произошедшем) у нас нет» – добавил он.

Читайте: Это была только первая волна ударов. Мы продолжим, - Пентагон

Ранее сирийские СМИ сообщили, что в ночь на 17 апреля по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.

По информации портала Al Masdar, ракетный обстрел авиабазы Шайрат в сирийской провинции Хомс был проведен ВВС Израиля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира