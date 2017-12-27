В среду, 27 декабря, Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, мобильные комплексы с биометрическим контролем разместят на пунктах пропуска с наибольшим трафиком. При этом Слободян подчеркнул, что место дислокации комплексов будет меняться.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", - отметил Слободян.

Он также сообщил, что в полной мере пограничники будут готовы к запуску биометрического контроля на границе к 1 января.

Стоит отметить,что в пунктах пропуска в зоне проведения АТО биометрическая проверка граждан России происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории. Кроме того, биоконтроль на админгранице с оккупированным Крымом не будет касаться граждан Украины, проживающих на полуострове.

Как сообщал MIGnews.com.ua, начиная со среды, 27 декабря, в районах потенциального нелегального пересечения границы Украины начнет работу биометрический контроль для граждан Российской Федерации .

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